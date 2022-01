Zigarettenautomat gesprengt: Jugendliche flüchteten mit weißem SUV

Ein Pärchen habe gegen drei Uhr Früh zwei Jugendliche beobachtet, die herumliegende Zigarettenpackungen einsammelten. "Ihr habt uns nicht gesehen", sollen die Burschen dann gesagt haben, ehe sie mit einem weißen SUV flüchteten.

Die Tat hat sich in Lambach auf Höhe Sand 1 ereignet. Die Unbekannten dürften einen pyrotechnischen Gegenstand in den Ausgabeschlitz des Automaten gelegt und so die Sprengung verursacht haben. "Durch die Wucht der Detonation wurde der Automat aus der Betonverankerung gerissen. Einige Teile wurden dabei bis zu 31 Meter weit auf die Fahrbahn geschleudert", teilte die Polizei Sonntagfrüh mit.

Wann die Sprengung erfolgte, ist unklar. Die Inspektion Marchtrenk bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 059133/4180.

Bild: Matthias Lauber

