Zeugnisse bei Drive-in-Stand

Wegen der Corona-Gefahr brachte das Lehrerteam die Zeugnisse zu den Schülern in deren Gemeinden. Auf Drive-in-Plätzen konnten die Benotungen abgeholt werden. In Sipbachzell, Schleißheim und Steinhaus wurden die Ausgabestellen bei der Feuerwehr eingerichtet. In Thalheim fand die Zeugnisausgabe auf dem Kirchenplatz und bei der Busdrehscheibe vor der Schule statt. Für die Idee gab es viel Lob seitens der Eltern. Die Aktion entlockte den Jugendlichen doch noch ein Lächeln angesichts des missglückten Schulendes. Ein Großvater zeigte sich besonders kreativ, indem er seinen Enkel zur Zeugnisverteilung auf einem Oldtimer-Traktor chauffierte. Viele Eltern, Kinder und Lehrer brachten bei der Zeugnisvergabe ihre Hoffnung zum Ausdruck, dass nächstes Jahr wieder eine reguläre Abschiedsfeier stattfindet.

