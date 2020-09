Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall in Wels

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Der Unfall ereignete sich gegen 11.50 Uhr, als ein 19-Jähriger aus Wels seinen Pkw auf der B 137 in südliche Richtung lenkte, um die Kreuzung mit der Linzer Straße in gerader Richtung zu überqueren. Zeitgleich lenkte ein 64-Jähriger sein Auto auf der Linzer Straße in östliche Richtung. Er wollte die Kreuzung ebenfalls in gerader Richtung überqueren. Im dortigen Kreuzungsbereich kam es zur Kollision, wobei der 64-Jährige und seine Beifahrerin, eine 53-Jährige verletzt wurden. Der 64-Jährige aus Wels wurde mit der Rettung ins Klinikum Wels eingeliefert. Die durchgeführten Alkotest waren negativ, berichtete die Polizei. Da die Beteiligten angaben, jeweils bei Grün in die Kreuzung eingefahren zu sein, wird ersucht, dass sich Zeugen beim Verkehrsunfallkommando Wels unter der Telefonnummer 059133-47-4444 melden.