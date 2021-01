Zertifikat für Gunskirchen

Das Zertifikat ist eine Auszeichnung für die Gesundheitsförderung in einer Gemeinde und wird im Zeitraum von drei Jahren stets neu vergeben. Ein dreiköpfiges Ortsteam um Karoline Mayer, Stephanie Ortmayr und Julia Riedl feilte eifrig an neuen Ideen und rief eine Veranstaltungsreihe unter dem Motto "Zentrum: ICH" ins Leben. Wie das Motto verspricht, sollen verschiedene Themen rund um die Gesundheit in den kommenden Jahren behandelt werden. Das Ziel einer Gesunden Gemeinde ist, Kurse und Veranstaltungen zu vernetzen und öffentlich zu bewerben.

