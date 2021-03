Heute werden auf dem Welser Stadtplatz wieder die Zelte aufgeschlagen. Aktivisten aus der Zivilgesellschaft werden hier übernachten und frieren, um auf die schlimmen Zustände in den griechischen Flüchtlingslagern aufmerksam zu machen. Sie fordern, dass Österreich, wie andere europäische Länder auch, eine begrenzte Anzahl an Flüchtlingen aus Lagern wie Kara Tepe aufnimmt. Solche Solidaritätscamps gibt es mittlerweile in allen Bundesländern.