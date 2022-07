Zeitkapsel: Ein Gruß an zukünftige Eferdinger

Genau gestern vor 800 Jahren erhielt Eferding das Stadtrecht. Die Feierlichkeiten sind in vollem Gange: Noch bis Sonntag können sich die Besucher im Mittelalterlager im Mittergraben in die frühe Zeit der Stadtgeschichte zurückversetzen lassen. Morgen um 20 Uhr geben Karl Sibelius und das Johann-Strauss-Orchester ein Konzert am Stadtplatz.

In ihrem Jubeljahr blicken die Eferdinger aber nicht nur in die Vergangenheit, sondern auch in die Zukunft. Deshalb haben die Schulen der Stadtgemeinde unter der Leitung von Gabriele Porod, Direktorin der Polytechnischen Schule Eferding, eine Zeitkapsel gestaltet. Diese wurde bei einer kleinen Zeremonie am Stadtplatz in ein eigens ausgehobenes Loch gelegt, das versiegelt wurde. Erst in 100 Jahren soll das Behältnis zum 900. Stadtjubiläum wieder das Tageslicht erblicken.

Das wasserfeste Behältnis wurde mit dem Eferdinger Stadtwappen und verschiedenen Motiven bemalt, jede Schule hat sich auch am Inhalt beteiligt. Die Schüler verfassten Briefe, erstellten CDs und sammelten Zeitzeugnisse. Was genau in die Kapsel gelegt wurde, bleibt geheim – damit ein Blick ins Archiv auch in 100 Jahren die Überraschung nicht verderben kann.