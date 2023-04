Zehn Jahre Hochwasser im Eferdinger Becken: Thementag in Ottensheim

Vor fast genau zehn Jahren richtete ein Hochwasser Anfang Juni 2013 schwere Verwüstungen im Eferdinger Becken an. Die Schäden gingen in die Millionen. Die Aufarbeitung beschäftigt Landes- und Gemeindepolitiker weiterhin. "Um die Menschen langfristig schützen zu können, brauchen wir neben gewaltig hohen Förderungen auch die Bereitschaft der Bevölkerung und der Gemeinden zum Umsetzen von Hochwasserschutzmaßnahmen", sagt Landesrat Stefan Kaineder (Grüne), der als Referent für Wasserwirtschaft dem "Beirat Eferdinger Becken" vorsitzt. Dieser wurde nach der Flutkatastrophe eingerichtet, um Schutzmaßnahmen voranzutreiben.

Um das Phänomen Hochwasser begreifbar zu machen, veranstaltet das Land am Mittwoch, 5. Juli, auf dem Rodlgelände in Ottensheim den Thementag "Leben mit Wasser". Bis 12 Uhr können Schulklassen an mehreren Stationen zum Thema Wasser experimentieren (Anmeldeinformationen folgen). Ab 13.30 Uhr gibt es ein Kinder- und Unterhaltungsprogramm für alle Interessierten bei freiem Eintritt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper