Zehetmair ist die erste Eferdinger Bezirksobfrau

Die Juristin Astrid Zehetmair wurde einstimmig zur neuen VP-Bezirkschefin gekürt. "Sie ist jüngste Bezirksparteiobfrau der ÖVP Oberösterreich, ist bestens vernetzt und wird weiter für frischen Wind sorgen", sagte Landeshauptmann Thomas Stelzer.

Die 29-Jährige löst Karl Grabmayr ab, der vor zwei Jahren die Bezirkspartei in einer schwierigen Situation übernommen hatte. Der Prambachkirchner stellte sich damals als Bezirkschef zur Verfügung und folgte dem mittlerweile wegen Vergewaltigung verurteilten ehemaligen Schartner Bürgermeister Jürgen Höckner nach.

Rasanter Aufstieg

Zehetmair kam ganz klassisch über die Junge ÖVP in die Kommunalpolitik. Im März 2018 wurde sie Gemeinderätin in Eferding. Bereits ein halbes Jahr später stand sie der Eferdinger Volkspartei als Fraktionsobfrau vor. Damals mit 25 war sie eine der jüngsten Vorsitzenden in ganz Österreich und in der Geschichte der Stadt Eferding überhaupt die erste Frau, die eine Fraktion anführte. Im Dezember 2020 stieg Zehetmair zur Stadträtin auf und ist in der Bezirksstadt für die Aufgabenbereiche Kultur, Tourismus, Generationen und Soziales zuständig. Seit der Wahl 2021 sitzt die junge Politikerin auch im oberösterreichischen Landtag.

"Ich freue mich auf die neue Aufgabe und die Zusammenarbeit im Bezirk", sagt Zehetmair. Sie wolle zu der Weiterentwicklung der Region beitragen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels Michaela Krenn-Aichinger