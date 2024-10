Zahlreiche Fälle bei Welser Gewaltschutz-Außenstelle

Das Gewaltschutzzentrum bietet Opfern auch Prozessbegleitung an.

Eine erste Zwischenbilanz zeigt, dass der neue zusätzliche Standort des Gewaltschutzzentrums OÖ in Wels leider notwendig ist. Im Büro im BIZ "Business-und Innovationszentrum" (Franz-Fritsch-Straße 11) werden seit August vorwiegend Frauen, aber auch Männer, die von Gewalt betroffen sind, sowie Stalkingopfer beraten und unterstützt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bieten auch Prozessbegleitung in Straf- und Zivilverfahren an.

"Die Polizei übermittelt uns lückenlos jene Fälle, wo ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen wird, außerdem auch die Stalkinganzeigen", sagt Eva Schuh, Geschäftsführerin des Gewaltschutzzentrums OÖ. Mit den Gefährdeten werde aktiv Kontakt aufgenommen, die restlichen kommen selbst zum Gewaltschutzzentrum und werden über Beratungsstellen oder das Gericht vermittelt.

Fälle konstant hoch

In den ersten drei Quartalen 2024 wurden allein im Bezirk Wels-Land 104 Betretungs- und Annäherungsverbote ausgesprochen, 145 Personen wurden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Gewaltschutzzentrum OÖ beraten. In Wels-Stadt waren es 180 Klientinnen und Klienten und 114 Betretungs- und Annäherungsverbote. Aufgrund der vielen Fälle auch aus Wels und Umgebung wollte man den Betroffenen den Zugang zu persönlichen Beratungsgesprächen erleichtern.

Schuh betont, dass die Zusammenarbeit mit der Polizei gut funktioniere. "In jeder Polizeidienststelle gibt es Präventionsbeamtinnen und -beamte, die speziell für häusliche Gewalt geschult sind und für uns Ansprechpersonen sind", sagt Schuh.

Kooperationspartner ist das Gewaltschutzzentrum auch beim Projekt "StoP – Stadtteile ohne Partnergewalt", das in Wels seit rund drei Jahren läuft. Es zielt vor allem darauf ab, die Bevölkerung für das Thema zu sensibilisieren und die Leute zu ermutigen, bei Gewalt gegen Frauen nicht wegzusehen.

Beratungstermine und Infos beim Gewaltschutzzentrum OÖ unter Tel. 0732 / 60 77 60

Autorin Michaela Krenn-Aichinger

