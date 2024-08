Zahlreiche Beschwerden: Aufregung um gefällte Bäume in Wels

Gefällte Bäume in der Hofmannsthalstraße in der Neustadt

Wenn in Zeiten des Klimawandels alter Baumbestand der Motorsäge zum Opfer fällt, ist die Aufregung groß. Anrainer machten in der Redaktion ihrem Ärger wegen gefällter Linden in der Hofmannsthalstraße in der Neustadt Luft, die die Welser Heimstätte veranlasst hatte.

Zahlreiche Anrainerbeschwerden gingen auch bei Klima- und Umweltstadtrat Thomas Rammerstorfer (Grüne) ein. Auf Anfrage von Rammerstorfer hieß es dazu ebenfalls von der Heimstätte, dies geschehe "aufgrund von Krankheit" und der Sanierung der Anlage und Garagen. Details zur "Krankheit" nannte man ihm auch auf Nachfrage nicht. Symptome einer Erkrankung hätten auch beim Lokalaugenschein nicht festgestellt werden können. Auch warum man für Sanierungen bestehender Gebäude zwangsläufig die Bäume in der halben Nachbarschaft fällen müsse, sei schwer nachvollziehbar. Rammerstorfer sagt: "Erstens kann man Baumkrankheiten durch gute Pflege verhindern, zweitens muss nicht jeder kranke Baum zwangsläufig gefällt werden."

Baumschutzgesetz für Städte

Zuletzt wurde im Vorjahr ein Antrag der Grünen im Gemeinderat abgelehnt, in dem eine Resolution an den Landtag gefordert wurde, dieser möge ein Baumschutzgesetz für die Statuarstädte beschließen. Auch von der "Welser Heimstätte" und deren Aufsichtsrat erwartet sich Rammerstorfer einen verantwortungsvollen Umgang mit den Grünflächen: "Natürlich kann es auch vorkommen, dass ein Baum tatsächlich nicht zu retten ist, aber dann soll man das den betroffenen Menschen auch klar kommunizieren."

