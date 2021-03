Zahl der Covid-Patienten im Klinikum steigt wieder

Die Anzahl der Corona-Patienten klettert auch im Klinikum Wels/Grieskirchen wieder nach oben. Am Montag der Vorwoche mussten 33 Covid-Erkrankte behandelt werden, gestern waren es bereits 49. 29 befinden sich im Krankenhaus in Wels und 20 in Grieskirchen, teilte Pressesprecherin Kerstin Pindeus auf Anfrage der OÖNachrichten mit. 14 davon sind so schwer erkrankt, dass sie auf der Intensivstation betreut werden müssen (elf in Wels, drei in Grieskirchen).

Der Altersdurchschnitt der Patienten ist auf 67 Jahre gesunken. Zum Höhepunkt der zweiten Welle im Oktober und November lag der Altersschnitt bei 70 Jahren.

Auf die Frage, ob Patienten nach Impfungen im Klinikum behandelt werden mussten, heißt es aus dem Spital: "Es wurden wenige Patienten aufgrund von Impfreaktionen behandelt und in Einzelfällen stationär beobachtet."

Alle Klinikum-Mitarbeiter, die sich impfen lassen wollten, sind bereits durchgeimpft.

Artikel von Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels m.krennaichinger@nachrichten.at