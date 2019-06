Youthpower geht in die 12. Runde

Als Belohnung winken Eintrittskarten (Brain Cave, Eurothermen, Welios etc.), Einkaufs- und Kinogutscheine, Trainingseinheiten in Vereinen oder Sachpreise. Das Programmheft liegt unter anderem im Bürgercenter im Rathaus und im Welldorado auf. Anmeldungen sind ab Montag, 24. Juni, ausschließlich persönlich in der Dienststelle Schule und Sport (Rosenauer Str. 70, 1. Stock) möglich: Mo. bis Fr. von 8 bis 12 Uhr sowie Mo., Di. und Do. zusätzlich von 14 bis 16 Uhr.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Wels Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.