Wunschraum - das neue Wohnkonzept

Ein Zuhause sollte zum Leben passen. Nicht nur jetzt, sondern auch in Zukunft. In bester Welser Wohnlage entstand deshalb das Objekt Wunschraum, mit dem Robert F. Hartlauer beweist, dass sich Wohnungen ganz flexibel auf die Bedürfnisse und das Leben ihrer Bewohner einstellen können. Die rund 100 Quadratmeter großen Neubau-Mietwohnungen unterteilen sich in eine ca. 70 und eine ca.