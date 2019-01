Würstel für guten Zweck

GUNSKIRCHEN. Das Wirte-Ehepaar Sandra und Helmut Gruber ist für sein soziales Engagement bekannt.

Ehepaar Gruber mit Sturmair (r.) Bild: (privat)

Mit dem Projekt "Gunskirchner Würstel" unterstützt der Gastronomie- und Fleischereibetrieb bedürftige Ortsbewohner. Beim Kauf eines Paares Würstel werden 25 Cent an den Gunskirchner Sozialfonds gespendet. Diese Aktion läuft seit fast einem Jahr. Familie Gruber überreichte nun die erste Spende in Form eines Schecks über 1150 Euro an Bürgermeister Josef Sturmair (VP). Die Hilfe für in Not geratene Mitbürger werde unbefristet fortgesetzt, versprachen Sandra und Helmut Gruber bei der Scheckübergabe.

