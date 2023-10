Würdiger Preisträger

Am Donnerstag wurde Lukas Edl bei der Sporthilfe-Gala in der Wiener Stadthalle mit dem Sporthilfe-Jugendsportpreis, der mit 5000 Euro dotiert ist, ausgezeichnet. Und bereits am Samstag schwamm er den nächsten österreichischen Nachwuchsrekord beim 39. Int. Schwimm-Meeting der SU Generali Salzburg über 100 Meter Rücken in 53,81. Insgesamt wurde er fünfmal Zweiter und einmal Dritter und belegte in der Gesamtwertung den zweiten Platz.

Die Erfolgsliste des Schwimmers des Welser Turnvereins ist lang: Junioren-WM-Silber über 50 Meter Schmetterling, Junioren-WM-Bronze über 100 Meter Schmetterling, bei der Junioren-EM gewann er ebenfalls Silber und Bronze über 100 Meter bzw. 50 Meter Schmetterling. Der 16-Jährige ist auch Staatsmeister in der Allgemeinen Klasse über 100 Meter Schmetterling. Zum Drüberstreuen verbesserte er den bislang von Dinko Jukic gehaltenen Junioren-Rekord.

