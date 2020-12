Lichterketten, Christbaumkugeln, lachende Gesichter mit Weihnachtsmann-Mützen: Wer in diesen Tagen nichtsahnend an der Viehzuchthalle am Welser Messegelände vorbeikommt, wähnt sich inmitten eines Christkindlmarktes. Tatsächlich stehen hier die sechs Wohnwagen des Circus Althoff, und die zwölf Familienmitglieder versuchen, mit der liebevollen Dekoration so etwas wie Vorweihnachtsstimmung aufkommen zu lassen.