Wollte Asylantrag stellen: 40-jähriger Russe in Wels festgenommen

Eine Welser Streife fuhr am Donnerstag gegen 17.45 Uhr in das Klinikum Wels - dort sollten sie im Auftrag des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl einen Asylantrag von einem 40-jährigen Russen entgegennehmen. Als die Beamten den Ausweis des Mannes scannten, stellte sich heraus, dass gegen den Russen ein aufrechter Haftbefehl wegen des Verdachts der Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung bestand.

Nach Rücksprache mit dem Bundeskriminalamt und der Staatsanwaltschaft Wels nahmen die Polizisten den Mann fest. Er wurde in die Justizanstalt Wels gebracht, von wo aus er ausgeliefert werden soll.

