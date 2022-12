Wollt ihr fliegen lernen? Suche nach Adlern von morgen

Vielleicht ist er der Skiflugweltmeister von morgen. In Hinzenbach werden am Freitag Talente gesucht.

In der Skisprung-Arena von Hinzenbach ist am Freitag Kindertag. Einmal im Jahr hält die UVB Hinzenbach Ausschau nach jungen Talenten, die in die Fußstapfen der ÖSV-Adler Stefan Kraft und Michael Hayböck treten wollen. Rosi Hofstätter gilt nicht nur als gute Seele des Vereins, sie ist auch Koordinatorin des 2021 gestarteten Flugschnuppertages: "Ich wohne gleich unmittelbar neben der Schanze. Zum Verein bin ich gestoßen, weil ich und mein Mann wollten, dass unser Sohn zu springen beginnt. Wir