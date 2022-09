Wolkenbruch machte elften Welser Businessrun zum Härtetest

Obwohl pünktlich zum Start um 19 Uhr der Himmel seine Schleusen öffnete, ließen sich 3504 Teilnehmer nicht aufhalten. Mit Begeisterung setzten sie sich beim elften Businessrun, der auch diesmal von den OÖNachrichten präsentiert wurde, in Bewegung.

Die Läuferinnen und Läufer absolvierten die 5-Kilometer-Distanz. Die Nordic-Walking-Strecke endete nach 3,9 Kilometern. Oberösterreichs größter Firmenlauf wurde auch angesichts der besonders fordernden Verhältnisse zu einem echten Erlebnis für alle teilnehmenden Sportler.

Durchnässt und dennoch strahlend: Teilnehmer der Firma TGW im Ziel Bild: Willdoner

Die Firma Fronius mit 542 Aktiven und das Klinikum Wels-Grieskirchen (452) belegten in der Unternehmenswertung mit großem Vorsprung die Ränge eins und zwei. Bei der Siegerehrung in der Messehalle 21, die Gerald Nowak routiniert moderierte, brachten die Firmenläufer die Halle regelrecht zum Beben. Denn auch die folgenden Unternehmen auf den Rängen drei bis sieben – Magistrat Wels (144), XXXLutz KG (143), Spar AG (129), TGW (112) und Intersport (111) – hatten jeweils mehr als 100 Aktive gemeldet. Die Fronius-Lehrlings-Challenge gewann Rico mit 20 Aktiven vor Fronius (8) und TGW (4).

In der Einzelwertung setzte sich Gerald Lahmer (eww Gruppe) mit 16:27 Minuten vor Michael Bamberger-Strassmayr (Brand GmbH) in 16:31 und Lukas Meindlhumer (Klinikum) in 16:44 Minuten durch. Bei den Damen war die 37-jährige Veronika Mutsch (VION GmbH) in 18:50 Minuten als Erste vor Anita Ahorner (BW Projekt GmbH, 19:17) und Marietta Hummel (Fronius, 20:11) im Ziel. Als 25.000. Teilnehmer der Businessrun-Geschichte wurde Manuel Kronegger (Fronius) geehrt.