Wohnungsnachfrage zieht in der Stadt Wels weiter an

Wels wächst an den Stadträndern, wie hier in der Oberfeldstraße.

Ungebrochen hoch ist in Wels die Nachfrage von Familien, Paaren und Alleinstehenden nach gefördertem Wohnraum. Im Vorjahr bearbeitete das städtische Wohnungsservice 668 Wohnungsanträge, in knapp 300 Fällen kam es schließlich zu einer erfolgreichen Zuweisung.

Die Stadt Wels hat bei rund 5000 gemeinnützigen Wohnungen (vorwiegend von der Welser Heimstätte und der LAWOG) das Vergaberecht. Mit 11.108 persönlichen und telefonischen Kundenkontakten (2023: 9883) hatten die Mitarbeiterinnen des Wohnungsservice im vergangenen Jahr einen neuen Rekordwert zu verzeichnen.

Wels wächst an den Rändern

Derzeit sind in Wels vor allem im Norden der Stadt einige Großprojekte in Bau, die von Gemeinnützigen errichtet werden. "Diese Projekte stellen sicher, dass wir weiterhin leistbaren Wohnraum zur Verfügung stellen können", sagt Planungsstadtrat Ralph Schäfer. Der private Wohnbausektor liege in Wels hingegen weiter darnieder.

"In der Oberfeldstraße wachsen die "Oberfeld-Höfe" in die Höhe. Die Welser Heimstätte und die WSG errichten dort geförderte Mietwohnungen und geförderte Mietkauf-Wohnungen. Unweit davon entfernt baut die Genossenschaft Familie am Toiflweg. Im ersten von drei Abschnitten werden in drei Häusern 69 Wohnungen realisiert. Insgesamt sind dort 206 Wohneinheiten geplant.

Im Sommer oder Herbst startet die Welser Heimstätte die erste Bauetappe von geförderten Mietwohnungen auf dem Lokalbahnhofareal. Außerdem plant die Heimstätte Wohnungen im Siedlungsgebiet Wispl im Westen der Stadt. Laut Schäfer wird das aber noch dauern und erst nach Fertigstellung der in Bau befindlichen Objekte in Angriff genommen.

Für das unter dem Arbeitstitel "East Village" geplante Projekt im Osten der Stadt (hinter dem ÖAMTC) wird derzeit der Bebauungsplan erstellt. Betreiber ist ein privates Unternehmen, Baubeginn ist nicht vor 2026.

Autorin Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels Michaela Krenn-Aichinger