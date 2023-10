Wohnung brannte vollständig aus - 32-Jähriger blieb unverletzt

Um 20 Uhr wurden die Welser Feuerwehr und Polizei alarmiert - eine Wohnung stehe in Flammen. Mittlerweile stand diese in Vollbrand, jedoch konnte das Feuer von der Feuerwehr rasch unter Kontrolle gebracht werden. Der 32-jährige Wohnungseigentümer wurde bei dem Brand nicht verletzt. Auch waren keine weiteren Personen gefährdet, berichtete die Polizei in einer Erstmeldung.

Die Wohnung brannte vollständig aus. Zur Klärung der Brandursache wurde ein Brandsachverständiger verständigt.

