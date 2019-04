Wohnen im Grünen wird auch fernab der Städte immer mehr zum Luxus

WELS / WELS-LAND / GRIESKIRCHEN / EFERDING. Im Bezirk Grieskirchen sind 2018 die Grundstückspreise um ein Drittel gestiegen

Ein eigenes Haus mit Garten und Pool, davon träumen viele. Doch die Preise ziehen weiterhin kräftig an. Bild: Erwin Wodicka

Der Speckgürtel rund um Linz und Wels wächst weiter. Das treibt Grundstückspreise in die Höhe. Im Bezirk Grieskirchen sind die Kosten für Baugründe 2018 etwa um ein Drittel gestiegen. Wer in Wimsbach seinen Wohntraum mit Gebirgsblick erfüllen will, muss mehr als 100 Euro/m² hinlegen, in Gunskirchen sind es 200 Euro und mehr.

Gründe dafür gibt es mehrere: Die niedrigen Zinsen führen dazu, dass viele lieber in Eigentum investieren, als Miete zu zahlen. "Die verstärkte Nachfrage treibt in der nächsten Zone des Speckgürtels die Preise", sagt Immobilienspezialist Andreas Aumayr von Remax/Bonus in Eferding.

Vielfach würden Verkäufer auch die Immobilienertragssteuer und Infrastrukturbeiträge draufschlagen. Außerdem werden verfügbare Gründe knapper. Zum Beispiel in Eferding. "Bei uns ist der Großteil der Flächen bereits bebaut, deshalb revitalisieren Private jetzt verstärkt ältere Gebäude und schaffen Wohnungen", sagt Bürgermeister Severin Mair (ÖVP). Bis Herbst werden die beiden letzten GIWOG-Wohnanlagen in der Brandstätter Straße fertig. "Das Interesse aus der Region ist groß. "Es kommen aber auch Anfragen aus dem Welser und Linzer Raum."

In Marchtrenk gibt es aktuell 357 Wohnungssuchende – nach 185 im Jahr 2016. "Bis 2022 entstehen bei uns rund 200 neue Wohnungen", sagt Bürgermeister Paul Mahr (SPÖ), der im Zentrum Baulücken schließen will und die Haidestraße im Norden als Wohnbaugrenze sieht.

In Grieskirchen wird derzeit viel Geld in Miet- und Eigentumsobjekte investiert. Grundstücke in guten Lagen kosten mittlerweile 120 bis 160 Euro. "Private Investoren gehen verstärkt in den verdichteten Wohnbau, das entspricht auch dem schonenden Umgang mit Grund und Boden", sagt Bürgermeisterin Maria Pachner (ÖVP). Im Zentrum entwickeln sich Wohnbauten in die Höhe, "nicht sehr zur Freude der Nachbarn".

Für Schlüßlbergs Ortschef Klaus Höllerl (SPÖ) ist leistbares Wohnen ein großes Thema: "Bei uns entsteht das Projekt Junges Wohnen: Für die zwölf Wohnungen zu 45 m² und Quadratmeter-Preis von fünf Euro gibt es mehr als 40 Interessenten." Größere Genossenschaftswohnungen stünden aber zum Teil leer.

"Achtung, Falle"

Zum Thema „Wohnen“ informieren Arbeiterkammer und OÖNachrichten in der Reihe „Achtung, Falle“ bei einer großen Infoveranstaltung am 17. Juni um 18 Uhr im OÖN-Forum in den Linzer Promenaden Galerien. Eintritt frei, Anmeldung: mitglieder@akooe.at.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema