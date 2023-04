Woher das Essen kommt: Start der HofACKERdemie

Verzehrfertig und in Plastik verpackt werden die meisten Lebensmittel im Supermarkt gekauft. Wo und wie diese Nahrungsmittel erzeugt werden, wissen viele nicht mehr. Das war für Margit Ziegelbäck, Vorsitzende des Bäuerinnenbeirates aus Steinhaus, und Bezirksbauernkammer-Obmann Leopold Keferböck der Beweggrund, das Projekt "HofACKERdemie" zu starten. Ziel ist, dass möglichst viele Volksschulkinder direkt mit der Landwirtschaft in Berührung kommen und aus erster Hand mehr über Natur, Umwelt und Tiere erfahren und darüber, wie heimische Lebensmittel erzeugt werden. Etwa bei Besuchen auf einem Bauernhof oder über Workshops von Seminarbäuerinnen in den Schulen. Ausgearbeitet wurde dafür die HofACKERdemie-Mappe, die mit Arbeitsblättern, Angeboten und Kontaktdaten von Seminarbäuerinnen sowie Adressen der "Schule am Bauernhof"-Betriebe gefüllt ist und von den Landwirten in den Schulen vorgestellt wird. Dabei laden sie auch zu einem Hofbesuch ein. Unterstützt wird das Projekt von der Landwirtschafts- und Bezirksbauernkammer Wels sowie der LEADER-Region Wels-Land, die 70 Prozent der Buskosten zu den Bauernhöfen übernimmt.

