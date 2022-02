Wochenendeinkauf mit Covid-Impfung verbinden

Noch bis zum 4. März macht der Landesimpfbus jede Woche jeweils freitags und samstags vor verschiedenen Eurospar-Filialen in ganz Oberösterreich halt. Der Wochenendeinkauf kann so gleich mit einer Impfung gegen Covid-19 verbunden werden.

Am Freitag steuert der Impfbus den Lebensmittelmarkt in Sattledt (Kirchdorfer Straße 1) an. Geimpft wird von 9 bis 12 Uhr mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer. Am Samstag, 5. Februar, hält der Impfbus von 9 bis 12 Uhr in Waizenkirchen, in Peuerbach macht er anschließend von 13.30 bis 16.30 Uhr halt.

Impfaktionen ohne Anmeldung gibt es am Donnerstag, 10. Februar, auch in Meggenhofen, wo der Impfbus am Dorfplatz hält (9 bis 12 Uhr), und ebenfalls am 10. Februar in Tollet (Parkplatz Schloss Tollet), wo von 13.30 bis 16.30 Uhr geimpft wird.