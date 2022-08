Wo gibt es in der Welser Innenstadt das beste Eis?

WELS. Fast jeder mag es, egal ob in der Tüte, im Becher oder doch bevorzugt am Stiel – Eis. Die wohl beliebteste Erfrischung gehört an einem perfekten Sommertag einfach dazu. Glücklicherweise verfügt Wels über ein beachtliches Angebot. Aber wo gibt es in Wels das beste Eis? Dieser Frage sind wir nachgegangen, haben dazu mit den Besitzern von vier großen Welser Eisdielen gesprochen und einige Sorten verkostet.