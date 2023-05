Wo Frauen bei der Feuerwehr das Sagen haben

In Oberösterreich stehen erst vier Feuerwehren unter dem Kommando von Frauen, 910 Feuerwehren gibt es im Land. In der Gemeinde Taufkirchen im Bezirk Grieskirchen sind mit Monika Leidinger und Sabine Humer allerdings gleich zwei Frauen an der Spitze, und zwar bei der FF Taufkirchen und der FF Keneding. In der 2000-Einwohner-Gemeinde mit fünf Feuerwehren rücken auch junge Frauen in Führungspositionen nach.