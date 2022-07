Wo beginnt Schwerarbeit? AK klagte erfolgreich

Fast 115.000 Beratungen fanden seit 1992 in der Arbeiterkammer-Bezirksstelle Eferding statt. Erst kürzlich unterstützte sie einen Arbeiter dabei, zwölf Jahre und sieben Monate seiner Berufskarriere als Schwerarbeit einstufen zu lassen. Anfänglich hatte die Pensionsversicherungsanstalt einen Antrag in dieser Sache abgelehnt. Der Betroffene musste in seinen beiden Anstellungsverhältnissen als Monteur von Lüftungs- und Klimaanlagen unter anderem Lasten von 100 Kilo tragen sowie auf Leitern, unter Staub- und Hitzeeinwirkung oder über Kopf arbeiten.

Bei Anerkennung von Schwerarbeit ist unter gewissen Voraussetzungen ein Pensionsantritt mit 60 Jahren möglich. In acht Stunden Arbeitszeit müssen dafür 2000 Kilokalorien bei Männern oder 1400 Kilokalorien bei Frauen verbraucht werden. Die Arbeiterkammer klagte gegen den PVA-Bescheid im Fall des Arbeiters, und das Gericht klärte mit einem unabhängigen Sachverständigen die Frage nach dem Kalorienumsatz. Es kam zu dem Ergebnis, dass der Mann mit 2100 Kilokalorien Verbrauch als Schwerarbeiter einzustufen war.

AK-Präsident lobt Bezirksstellen

Für den Präsidenten der Arbeiterkammer in OÖ, Andreas Stangl, unterstreicht dieser Fall die Bedeutung der 14 AK-Bezirksstellen im Bundesland: "Unsere Bezirksstellen sind wichtige Anlaufstellen für die Beschäftigten in Oberösterreich. Dort bekommen unsere Mitglieder das komplette Service der Arbeiterkammer in höchster Qualität geboten, und das direkt vor Ort."

In den vergangenen 30 Jahren wurde das Service in den Bezirksstellen stets ausgebaut. "Während andere Organisationen ihre Angebote vor Ort eingeschränkt haben, setzen wir verstärkt auf Regionalisierung", sagt der Präsident.