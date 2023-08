WM-Bronze für Will

5000 Teilnehmer aus 115 Nationen kämpften in Finnland bei der Ironman-70.3-WM um Medaillen. Gerald Will gewann in seiner Altersklasse die Bronzemedaille. Der für das "Starlim Racing Team Wels" startende Welser schaffte die Distanzen 1900 m Schwimmen, 90 km Radfahren und 21 km Laufen in einer Gesamtzeit von 4:22:08. Will holte heuer bereits Gold bei der Crosstriathlon-Weltmeisterschaft in Ibiza in der Masters-Kategorie.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper