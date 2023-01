WM-Bronze für Berner

Leona Berner mit Teamchef Franz Oberleitner in Chile

Es war ein Auftakt nach Maß für Leona Berger (15) vom WLU Fischlham. Bei der U17-Wasserski-Weltmeisterschaft in San Bernardo (Chile) flog die Stroblerin im Springen mit 40,20 Meter auf das Podest. Dazu holte die Läuferin vom WLU Fischlham mit ihrer zweiten persönlichen Bestleistung als Siebente im Slalom ein Top-Resultat und wurde damit in der Kombinationswertung ebenfalls Siebte.

"Ich kann es kaum fassen, dass ich Bronze gewonnen habe. Es war mein erster Sprung über 40 Meter", jubelte Berner. Es war ihr zweiter persönlicher Rekord am Finaltag, sie sei sehr stolz auf das Ergebnis, so die 15-Jährige weiter. "Ich wusste zwar, dass sich eine Medaille ausgehen könnte, aber erwartet habe ich es trotzdem nicht." Zuvor hatte die Fischlham-Athletin mit 2,5 Bojen am 12-Meter-Seil im Slalom überrascht und Platz sieben erobert. "Ich hab mich sehr wohl gefühlt auf dem Ski und konnte mich vor dem und beim Fahren gut konzentrieren", sagt Berner, die nur mit ihrem Trick-Ergebnis nicht ganz glücklich war. "Das war leider eine Enttäuschung. Ich bin gleich bei meinem ersten Trick gefallen, und auch im zweiten Programm bin ich nicht sehr gut gefahren. Als 32. habe ich die Chance auf ein besseres Kombinationsergebnis verpasst." Aber die Sprung-Bronzemedaille war ein guter Trost.

