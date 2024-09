Wissensforum zu den häufigsten Krebsarten am Klinikum Wels

Die Zahl der Krebserkrankungen wird in Österreich vor allem aufgrund der wachsenden älteren Bevölkerung steigen. Dank neuer Therapien und Vorsorgemaßnahmen sind die Heilungschancen aber größer denn je. Das Klinikum Wels-Grieskirchen informiert am 25. September, am Standort in Wels (Festsaal) beim Wissensforum über die häufigsten Krebsarten. Beginn ist um 18 Uhr.

Bei der öffentlichen Gesundheitsveranstaltung geben die Experten des Klinikums aktuelle Einblicke in Ursachen, Diagnostik und therapeutische Möglichkeiten der häufigsten Krebsarten (Prostata, Brust, Lunge und Darm). Eine hochkarätige Talkrunde widmet sich dem Thema, wie Patienten von internen Tumorboards, zertifizierten Spezialzentren und der Teilnahme am Tumorzentrum OÖ profitieren. Zudem informieren Beratungsstellen und die Krebshilfe Oberösterreich zu "Leben mit Krebs", psychologischen Unterstützungsmöglichkeiten sowie dem Potenzial der richtigen Ernährung. Nach dem Vortragsprogramm stehen die Referenten für die individuellen Fragen und Anliegen der Besucher zur Verfügung.

