Wissensbus und Kulturdialoge

Der Wissensbus fährt wieder seine Haltestellen an. Um 19 Uhr beginnen die Welser Kulturdialoge, ein regelmäßiges Dialogformat über das Kulturgeschehen in Wels. Ursprünglich war eine Reihe von Präsenzveranstaltungen in den Stadtteilen geplant. Jetzt gibt es vier Online-Termine mit Kulturschaffenden und Kulturstadtrat Reindl-Schwaighofer via www.wels.at.