Wirtshausdebatte im Gemeinderat: Ein Welser Sittenbild

Der Initiativantrag, den die SPÖ am Montag im Welser Gemeinderat einbrachte, war diskussionswürdig. Die Stadt sollte eine "Strategie zum Erhalt der gastronomischen Vielfalt" erstellen. Als konkrete Maßnahme schlugen die Sozialdemokraten vor, von Schließungen betroffene "Traditionsgasthäuser" insbesondere in den Stadtteilen aufzukaufen oder zu pachten. Nach einer Sanierung sollten sie dann wiederum an Gastronomen verpachtet oder verkauft werden.