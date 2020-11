"Wirtshaus to go": OÖN-Aktion kommt bei Wirten und Gästen an

Die von den OÖNachrichten initiierte Aktion "Wirtshaus to go" ist ein großer Erfolg: Mehr und mehr Gastronomiebetriebe in Wels und den Nachbarbezirken Grieskirchen und Eferding nützen die Chance, sich unter der Adresse www.nachrichten.at kostenlos anzumelden und ihre Abhol- und/oder Liefermöglichkeiten zu präsentieren.

Täglich ein dreigängiges Menü sowie ein vegetarisches Gericht bereiten beispielsweise Edith und Herbert Ameshofer vom Hotel und Restaurant Grünes Türl in Bad Schallerbach, zu. Heute etwa gibt es eine Karottencremesuppe, ein mit Dörrobst und Nüssen gefülltes Schweinskarree auf Krautfleckerl und einen Apfel-Scheiterhaufen mit Schneehaube als Nachtisch. Wer es fleischlos mag, auf den warten Steinpilztascherl.

"In der Vorwoche hatten wir Ganserln und Enten, das ist bei den Leuten hervorragend angekommen", sagt Wirt Herbert Ameshofer. Er und seine Frau sind die ganze Woche im Einsatz und bieten das Abholservice über Mittag an. "Wir freuen uns, wenn die Leute ihr Geschirr mitnehmen, das schont die Umwelt. Soweit es möglich ist, verwenden wir auch umweltverträgliches Einweggeschirr aus Reisstärke", sagt Ameshofer.

Über den täglichen Einsatz der beiden freuen sich auch ältere Menschen, denn das Wirtepaar betreibt seit fast 15 Jahren eine Art Essen auf Rädern für jene, die die Mahlzeiten nicht über die Gemeinden beziehen wollen.

Ihr Hotelbetrieb ist aufgrund des Lockdowns sehr eingeschränkt, weil Beherbergungsbetriebe für Touristen geschlossen haben und nur für berufliche Zwecke genützt werden dürfen.

Ebenfalls unter www.nachrichten.at gelistet ist etwa der Eferdinger Biohof Achleitner, der "biotogo"-Gerichte zum Mitnehmen anbietet, das Gasthaus Baumgartner in St. Marienkirchen, der Lehnerwirt in Alkoven oder der Knödelwirt in Wels. (krai)

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Bad Schallerbach Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.