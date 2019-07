Wirtshaus-Abriss hat begonnen

Gegen das Verschwinden des 700 Jahre alten Gebäudes sammelte der Lambacher Werbekaufmann Leif Wasmuth zuletzt mehr als 400 Protestunterschriften. Vor wenigen Tagen haben die Abrissarbeiten begonnen. Der älteste Trakt in der Berggasse (im Bild) soll erst 2020 entfernt werden. Auf dem Grundstück sollen dann 73 Wohnungen entstehen. Bei einer Begehung am Dienstag will Bürgermeister Klaus Hubmayer (SP) nochmals den Zustand des Gebäudes prüfen.

