Wirtschaftspark und WBA künftig in einer Hand

Sie sitzt seit wenigen Tagen in einer Schlüsselposition, "in der man sehr viel bewegen kann", wie Elisabeth Binder betont. Die Puchenauerin übernimmt in Personalunion sowohl die Leitung des Wirtschaftsparks als auch der Welser Betriebsansiedlungs-GmbH (WBA), wo Wels-Marketing-Chef Peter Jungreithmair weiterhin als Geschäftsführer tätig bleibt. Operativ soll den Laden künftig die 36-Jährige managen.

Die studierte Betriebswirtin arbeitete zwischen 2009 und 2017 bei der Neuson-Gruppe in Leonding, wo sie sich als Leiterin des Immobilienmanagements auszeichnete. Anschließend organisierte sie zwei Jahre lang den Kundendienst bei Siemens.

Der Wirtschaftspark Voralpenland kam bisher nur sehr langsam in die Gänge und stand zwischendurch immer wieder vor dem Aus, weil wichtige Städte und Gemeinden den Beitritt ablehnen. Aktuell besteht der Verband aus 17 Gemeinden. Prosperierende Kommunen wie Sattledt, Marchtrenk, Steinhaus und Eberstalzell zeigten sich bisher jedoch beitrittsscheu.

Nach einer Zusage von Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (ÖVP) kam wieder Öl ins Getriebe. Der Verband wird auf zwei Jahre befristet mit einer Anschubfinanzierung von jährlich 100.000 Euro gefördert. "Die Verbindung mit der WBA kann große Synergien schaffen", zeigt sich Binder optimistisch.

Bei ihrer Bewerbung und dem abschließendem Hearing machte die Betriebswirtin auf alle Beteiligten einen hervorragenden Eindruck: "Sie war perfekt vorbereitet und hat sehr engagiert gewirkt", lobt Wirtschaftsstadtrat Peter Lehner (ÖVP) den Auftritt der neuen Wirtschaftspark- und WBA-Managerin. Über 20 Bewerber hatten das Nachsehen.

Ihr Büro hat Binder am Welser Stadtplatz ein Stockwerk über dem Wels Marketing. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, geeignete Industrie- und Gewerbeflächen zu lokalisieren, zu entwickeln, anzukaufen und letztlich zu vermarkten. Ein weiteres Betätigungsfeld ist die Pflege der Kontakte zu bestehenden Verbandsvertretern und das Anwerben neuer Mitglieder: "Mein erstes großes Projekt wird sein, das gesamte Konstrukt näher kennenzulernen. Die Zusammenarbeit mit der Politik ist mir nicht neu. Bei Neuson hatte ich immer wieder mit Beamten und Politikern zu tun."

Die WBA ist eine Tochtergesellschaft der Stadt Wels und schließt seit 2013 im Stadtgebiet Betriebsbaugebiete auf. Der Wirtschaftspark Voralpenland wurde 2017 gegründet und zählt derzeit 17 Kommunen. Seine wesentlichen Ziele sind die regionale Wirtschaftsentwicklung und Wertschöpfung bzw. die Erhaltung und Schaffung von Jobs in der Region. Obmann ist Bürgermeister Josef Sturmair (VP) aus Gunskirchen.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Wels Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.