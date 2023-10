Wirtschaftsbildung einmal pro Woche am Stundenplan

SANKT AGATHA. Als eine von 60 Schulen in Österreich nimmt die Digitale Mittelschule St. Agatha (Bezirk Grieskirchen) seit Beginn dieses Schuljahres an einem Pilotprojekt zu Wirtschaftsbildung teil. Beginnend mit den ersten Klassen wird in jedem Jahrgang eine Wochenstunde dazu eingeführt. Die Kinder und Jugendlichen sollen ein Gefühl für den Umgang mit Geld und ein wirtschaftliches Grundverständnis bekommen. Angesichts von irren Trends auf TikTok, wo junge Leute mit der Höhe ihrer ausstehenden Zahlungen beim Bezahlanbieter Klarna prahlen, ist das wohl wichtiger denn je.

"Wir wollen die Kinder gut auf das Leben nach der Schule vorbereiten, dazu gehört auch, dass sie mit Geld umgehen lernen und wirtschaftliche Zusammenhänge erkennen können", sagt Direktor Thomas Ferchhumer.

Wissenschaftlich begleitet

Hinter dem Projekt "Schulpilot Wirtschaftsbildung" steckt eine Stiftung, Gründungspartner sind unter anderem Industriellenvereinigung, Nationalbank, Wirtschaftskammer und Arbeiterkammer. Dafür wird viel Geld in die Hand genommen. So gibt es spezielle Fortbildungen für Lehrer, die aus einem großen Pool an Lehr- und Lernmaterialien für den Unterricht auswählen können. "Wir können uns an die Schule auch Referenten holen oder Ausfahrten mit den Schülern etwa zur Schuldnerberatung machen", sagt Ferchhumer. Pro Schuljahr stehen dafür bis zu 5000 Euro zur Verfügung. Das Projekt wird auch laufend evaluiert und wissenschaftlich begleitet, um die Wirksamkeit der Initiative feststellen zu können. Ob die Schulen ein eigenes Fach "Wirtschaftsbildung" einführen oder fächerübergreifend mit Projektwochen arbeiten, bleibt ihnen selbst überlassen. "Wir wollten es in den Unterricht integrieren", sagt Direktor Ferchhumer. Außerdem gibt es an der Schule bereits seit 13 Jahren das Projekt "Wirtschaft verstehen", bei dem mit Unternehmen zusammengearbeitet wird und die Kinder Einblicke in die Berufswelt bekommen.

Unterrichtet werden die Kinder im neuen Fach vom Direktor selbst, Bianca Neidl und Niels Vandeputte.

Die kleine Landschule mit derzeit rund 115 Schülerinnen und Schülern zeichnet sich immer wieder durch innovative Ideen aus. Bereits vor knapp zehn Jahren wurde an der Schule das Fach "Glück" eingeführt, das weiterhin in den 1. Klassen auf dem Stundenplan steht. Die Mittelschule nimmt auch am EU-Programm Erasmus und an Schüleraustauschprogrammen teil.

Autorin Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels