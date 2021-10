Wirtschaftsanwalt wird neuer Welser VP-Stadtrat

Drei Wochen nach ihrer Wahlniederlage hat sich die Welser ÖVP neu formiert. Was die OÖN in ihrer Samstagsausgabe bereits berichteten, wurde gestern offiziell. Neuer ÖVP-Stadtrat und Nachfolger von Peter Lehner wird der Wirtschaftsanwalt Martin Oberndorfer. Zur neuen Parteichefin wurde Alexandra Platzer, Inhaberin des Hotels Bayrischer Hof und des Hotels Alexandra, gewählt. Dieser Personalvorschlag wurde Montagabend bei der Vorstandssitzung mit "überwältigender Mehrheit angenommen".

Welches Ressort der 35-Jährige erhält, soll noch diese Woche in den Verhandlungen mit Bürgermeister Andreas Rabl (FPÖ) fixiert werden. "Mein Wunsch wäre das Wirtschaftsressort, das würde aufgrund meiner beruflichen Tätigkeit natürlich gut zu mir passen", sagt Oberndorfer im Gespräch mit den OÖNachrichten. Dass sein politischer Aufstieg so schnell kommen würde, war auch für ihn sehr überraschend. Er war auf der ÖVP-Wahlliste nur auf Platz zwölf gereiht. Auch wenn der Familienbund-Obmann bisher nicht an vorderster Front tätig war, so engagiert er sich bereits seit seinem 17. Lebensjahr für die Volkspartei. Er war einige Jahre JVP-Obmann. Nach seinem Studium und beruflicher Tätigkeit in Wien kehrte er wieder nach Wels zurück und gründete mit seinem Bruder in Wels eine Anwaltskanzlei. Er ist verheiratet und Vater von zwei Kindern im Alter von vier und sieben Jahren.

Oberndorfer wird neben seiner künftigen politischen Tätigkeit auch die Rechtsanwaltskanzlei weiterführen. "In der Kanzlei werde ich das Pensum zurückfahren soweit es geht, um Ressourcen für meine neue Tätigkeit zu haben", sagt Oberndorfer. Er gehe mit Respekt an seine neue Aufgabe heran und werde sicher seine beruflichen Erfahrungen gut nutzen können. Er ist auch Aufsichtsrat in der Wels-Holding, diese Funktion wird er allerdings aufgrund des schlechten Wahlergebnisses seiner Partei verlieren.

Die ÖVP wird künftig keine Koalition mehr mit der FPÖ bilden. "Wir werden aber sicher nicht Frontalopposition betreiben, sondern uns konstruktiv einbringen. Wir werden daran arbeiten, dass die ÖVP als bürgerliche Kraft wieder stärker wahrgenommen wird", so der neue Stadtrat.

Vorgänger Peter Lehner wird sich ganz aus der Stadtpolitik zurückziehen. "Der Neuanfang kann nur mit neuen Köpfen vollzogen werden. Aus diesem Grund habe ich meine Funktion zur Verfügung gestellt", sagt Lehner. Spitzenkandidat Andreas Weidinger bleibt Gemeinderat.