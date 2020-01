Die Stadt Wels arbeitet gerade an Richtlinien für mehr Grünflächen, um speziell an heißen Sommertagen das städtische Mikroklima zu verbessern. Künftig soll schon in der Einreichplanung ein Grünflächen-Kennwert enthalten sein. Je dichter verbaut wird, desto mehr muss zusätzliches Grün auf Dächern oder Fassaden geschaffen werden. "Wer das nicht haben will, kann sich auch freikaufen", betont Bürgermeister Andreas Rabl (FPÖ).