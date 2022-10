Wirtschaft begrüßt Bekenntnis zur Messe

Als sehr erfreulich wertet Franz Edlbauer, Obmann der Welser Wirtschaftskammer, die jüngste Entscheidung der Stadt, in die Messe Wels zu investieren. Edlbauer beruft sich dabei auf ein TV-Interview von Vizebürgermeisterin Christa Raggl-Mühlberger, die sich darin für den Bau einer neuen Messehalle vor den Hallen 20 und 21 aussprach.

Dieses grundsätzliche Bekenntnis zur Messe habe bisher gefehlt, so Edlbauer. Für die Wirtschaftskammer sei dies auch deshalb so wichtig, da die Messe einen wesentlichen Wirtschaftsfaktor für die ganze Region darstelle und viele Betriebe mittel- oder unmittelbar mit der Messe Wels verbunden seien. Schon länger steht fest, dass die Messehallen entlang der Traun für die Errichtung eines Parks weichen müssen. Vom Welser Kammerobmann werden diese Pläne ausdrücklich begrüßt. Edlbauer warnt indes vor schnellen Entscheidungen, in welche Richtung die nun versprochenen Ersatzinvestitionen gehen sollen.

Der von Raggl-Mühlberger angekündigte Bau einer neuen Halle wird seitens der Wirtschaft zurückhaltend kommentiert. „Ob nun ersatzweise der Neubau einer zusätzlichen Halle erfolgen soll oder aber mit hochwertigen mobilen Hallen gearbeitet wird, soll letztlich aus einem Gesamtkonzept hervorgehen“, so Edlbauer.