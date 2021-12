Der Unfalltod eines 16-Jährigen auf der Sattledter Straße in der Steinerkirchner Ortschaft Linden hat die dort lebenden Anrainer in Aufruhr versetzt. "Wir haben wiederholt auf die besondere Unfallhäufung an dieser Kreuzung hingewiesen. Abgesehen vom Anbringen größerer Stopptafeln ist aber bisher nichts unternommen worden", ärgert sich Harald Scheureder, der unmittelbar neben der Todeskreuzung wohnt.

Anrainer gründen Initiative

Im Vorjahr sammelte er nach dem Unfalltod einer Pensionistin bei Nachbarn Unterschriften und startete eine Petition. In einem Brief an die BH Wels-Land und die Verkehrsabteilung des Landes forderten die Bewohner eine nachhaltige Entschärfung der Kreuzung und Maßnahmen gegen die zunehmende Verkehrsbelastung: "Bis dato wurde durch die zuständigen Behörden keine einzige direkt verkehrsberuhigende Maßnahme an dieser schwierigen Kreuzung getroffen", schildert Scheureder.

„Bis dato wurde durch die zuständigen Behörden keine einzige direkt verkehrsberuhigende Maßnahme an dieser schwierigen Kreuzung getroffen.“ - Harald Scheureder, Anrainersprecher in der Ortschaft Linden, Gemeinde Steinerkirchen Bild: privat

Nun sei man mit der Geduld am Ende: "Es reicht. Wir wollen keine Toten mehr. Wir gründen eine Bürgerinitiative, um noch mehr Verkehrstote zu verhindern", sagt der Anrainersprecher.

In die drei schwersten Verkehrsunfälle der vergangenen Jahre war stets ein Lastwagen derselben Edter Großspedition verwickelt. Das jüngste Todesopfer aus Pettenbach war der Beifahrer des Unfalllenkers. Der 18-jährige Autolenker, der nach dem Kreuzungscrash ins Klinikum gebracht wurde, hat vermutlich den Vorrang verletzt. Im August des Vorjahres starb die 76-jährige Lenkerin eines Mopedautos. Die Frau war mit einem Lkw kollidiert. Am Tag davor war ein Sattelzug gegen die Hausfassade eines Gasthauses gekracht.