"Wir suchen Hinweise zu den Müllsündern"

Ein Buswartehäuschen mit einer Sitzbank, auf der achtlos Restmüll deponiert wird. Drei große Container stehen ebenfalls bei der Autobus-Umkehrschleife an der Albrechtstraße in Wels: Altkleider, Bunt- und Weißglas können hier entsorgt werden. Unmittelbar daneben liegen bunte Müllsäcke, Kartons und Essensreste eines Fast-Food-Restaurants auf dem Boden verstreut. Schon seit Monaten klagen Anrainer der Albrechtstraße über die Vermüllung der Bushaltestelle (die OÖN berichteten am 31. März). Die Zustände haben sich laut Bevölkerung seither nicht verändert, eine Besserung sei nicht in Sicht. Die Anrainer fordern die Stadtpolitik zum Handeln auf.

"Ich weiß von dem Problem und es ist katastrophal, zu beobachten, wo überall Müll gelagert wird", sagt Silvia Huber, Welser Vizebürgermeisterin und Referentin für Abfallwirtschaft (SP). "Unsere Regionsbeauftragten fahren fast täglich zu diesen Deponien und durchsuchen teilweise auch den Müll, um Aufschluss darüber zu bekommen, wer diesen dort achtlos auf dem Boden hinterlässt." Sollten sich Hinweise auf die Müllsünder ergeben, würden diese laut Huber zur Anzeige gebracht – andere Maßnahmen seien leider nicht möglich.

Das Abfallproblem betreffe nicht nur diese Bushaltestelle. Bei den Abfallsammelstellen und -zentren in Wels werden Müllsäcke abgestellt – und zwar direkt auf den Boden neben die Container. "Es muss mehr Bewusstseinsbildung für Mülltrennung und das korrekte Wegwerfen des Abfalls passieren, ansonsten können wir das Problem nicht in den Griff bekommen", sagt Huber. (kap)