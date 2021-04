Der Kontrast könnte kaum größer sein: Die in beschämendem Zustand befindlichen Garagenhallen der Leopard-2A4-Kampfpanzer im Hintergrund und davor die drei nagelneuen Schwerlast-Transportsysteme. Diese übergab gestern Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (VP) in der Hessenkaserne Wels an die 4. Panzergrenadierbrigade. Ob des wichtigen Fahrzeugzuwachses hoch erfreut, sprach der Chef der "Vierten", Brigadier Siegward Schier, denn auch von einem historischen Tag.