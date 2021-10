"Wir wollen ein Treffpunkt und Veranstaltungsort sein und keine reine Bücher-Entlehnstation", sagt Christina Spiegelfeld, Leiterin der Bibliothek "Lesefluss am Gries" in Grieskirchen. Ganz nach diesem Motto wird auch das Zehn-Jahr-Jubiläum morgen, Mittwoch, 20. Oktober, gefeiert. Am Vormittag liest die Taufkirchner Autorin Sophie Schönbauer für Kindergartengruppen aus ihrem Buch "Balou, der kleine orange Kater".