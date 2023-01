"Wir müssen gemeinsam darauf schauen, die Kirche lebendig zu halten"

"Eferdinger Land" ist eine von fünf Pionierpfarren, die die Strukturreform der katholischen Kirche als erste angehen. Am 15. Jänner werden Pfarrer Klaus Dopler, Pastoralvorstand Helmut Eder und Verwaltungsvorständin Sylvia Stockhammer bei einem Gottesdienst mit Bischof Manfred Scheuer offiziell ins Amt eingeführt. Vorab haben die OÖN mit Dopler, der 20 Jahre lang Pfarrer in Gallneukirchen gewesen ist, darüber gesprochen, was er sich von der Reform erwartet.