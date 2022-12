"Wir müssen den Sparstift massiv ansetzen"

Eine Verzehnfachung des Strompreises, steigende Baukosten, Kreditzinsen und weitere Erhöhungen der Pflichtbeiträge für den Sozialhilfeverband und den Krankenanstaltenfonds: Die finanzielle Lage ist auch in der Bezirksstadt stark angespannt. Der Gemeinderat beschloss deshalb in der Budgetsitzung auf Antrag von ÖVP und SPÖ einstimmig eine Resolution, in der man die OÖ. Landesregierung und den Landtag auffordert, zusätzliche Hilfsgelder für die Kommunen bereitzustellen.