Etwa 40 Prozent der Mitglieder hat Sigrid Pfeil seit Beginn der Pandemie in ihren drei Vitadrom-Fitnessstudios in Bad Schallerbach, Alkoven und Eferding verloren. Es gibt auch nur wenige Neukunden. Und angesichts der 2G-Regel spitzt sich die Lage für die Branche weiter zu. Denn auch in Fitnessstudios haben nur mehr Geimpfte und Genesene Zutritt. In einem offenen Brief macht Pfeil auf die prekäre Situation ihrer Branche aufmerksam.