"Wir brauchen Auskunft über Gefährder"

Da auch in Wels radikal islamische Vereine ansässig seien, sei Polizeidirektor Andreas Pilsl ersucht worden, in regelmäßigen Abständen die Stadt über Gefährder zu informieren. Gerade für Städte sei es von besonderem Interesse, ob derartig radikalisierte und unter Beobachtung stehende Personen aktiv seien, da von ihnen eine latente Gefahr ausgehe. Die Stadt Wels veranstaltet beziehungsweise genehmigt jährlich zahlreiche Großveranstaltungen.

"Für die Einschätzung der Sicherheitslage ist es wesentlich, zu wissen, ob in der Stadt Gefährder leben. Nur so können auch wir aktiv werden und die Bevölkerung in engerer Zusammenarbeit mit der Exekutive schützen", sagen Rabl und Kroiß.

