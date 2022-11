Winterzauber in Eferding

Am Wochenende laden die Eferdinger Kaufleute und das Stadtmarketing wieder zum Schmiedstraßen-Winterzauber in die Innenstadt. Die Geschäfte haben am Samstag, 19. November, ab 9 Uhr und am Sonntag ab 10 Uhr geöffnet und bieten spezielle Aktionen für den vorweihnachtlichen Einkauf.

Die beliebte Einkaufsstraße wird wieder in einen Winterwald verwandelt, durch den man gemütlich schlendern und sich bei Punsch und Kekserln, Bratwürsteln, Schokospießchen, Sekt und Lachs stärken kann.

Bei der Engerlstation der Schaunburgteufel im Eferdinger Wohnzimmer mitten auf der Straße können sich die Besucher fotografieren lassen und eine schöne Erinnerung mit nach Hause nehmen.