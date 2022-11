Winterdorf in Bad Schallerbach startet am Samstag in die Saison

Für sieben Wochen verwandelt sich der Rathausplatz bis zum 5. Jänner wiederum in eine gemütliche, winterliche Begegnungszone. Hier trifft man sich mit Freunden auf Glühwein und Punsch, zum lustigen Plattlschießen, schaut den Kindern beim Eislaufen auf dem rund 200 Quadratmeter großen Kunsteislaufplatz zu, genießt Schmankerl und ein buntes Programm auf der Winderdorf-Bühne. Die örtliche Wirtegemeinschaft kümmert sich wieder um die Verpflegung und den Schlittschuhverleih.

Weinliebhaber kommen am kommenden Wochenende bei der Junkerpräsentation auf ihre Kosten. Das Christkind schaut bereits am 26. November von 16 bis 18 Uhr vorbei. Kinder können ihre Wünsche an das himmlische Wesen auch wieder im goldenen Briefkasten deponieren.

Die Schallerbacher Kaufmannschaft veranstaltet erneut ein Wintergewinnspiel mit wertvollen Preisen, unter anderem Schallerbach-Cards mit Shopping-Guthaben, Eintritte ins Eurothermen-Resort und Vitalwelt-Gutscheine.

Geöffnet ist das Winterdorf am Donnerstag und Freitag ab 16 Uhr, Samstag und Sonntag ab 15 Uhr.