"Wild Summer": Feiern für gute Zwecke in Eferding

Auf die Gäste warten beim "Wild Summer" ein Underwater-Dancefloor, eine Poolbar und zahlreiche erfolgreiche DJs: Chris Armada, Dan Lee, Greenice, Fab Toulouse und Coverrun. Zum ersten Mal wird es heuer auch eine Chillout-Area und eine Shisha-Lounge sowie eine Game-Zone geben.

Organisiert wird die Veranstaltung vom Round Table Eferding Donautal. Der Serviceclub unterstützt mit den Einnahmen Menschen in Not und soziale Einrichtungen in der Region. Weitere Informationen finden Sie online unter wildsummer.at